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Вулвергемптон може підписати нападника Лестера

Келечі Іхеаначо може повернутися в АПЛ
Сьогодні 09:25 233 0
Вулвергемптон може підписати нападника Лестера
#Вулвергемптон, #Лестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападник Лестера Келечі Іхеаначо може повернутися в АПЛ після вильоту його команди в Чемпіоншип.

Про це повідомляє TalkSport.

26-річний нігерієць зацікавив Вулвергемптон, який розглядає його трансфер.

Лестер натомість оцінює форварда у 20 млн фунтів.

Клуб придбав Іхеаначо влітку 2017 року у Манчестер Сіті за 27 млн євро. З того часу Келечі провів 211 матчів, відзначившись 56 голами та 35 асистами. 

Раніше півзахисник Вулвергемптона Моутінью перейшов у Брагу на правах вільного агента.

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