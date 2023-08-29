Вулвергемптон може підписати нападника Лестера

Келечі Іхеаначо може повернутися в АПЛ

Нападник Лестера Келечі Іхеаначо може повернутися в АПЛ після вильоту його команди в Чемпіоншип.

Про це повідомляє TalkSport.

26-річний нігерієць зацікавив Вулвергемптон, який розглядає його трансфер.

Лестер натомість оцінює форварда у 20 млн фунтів.

Клуб придбав Іхеаначо влітку 2017 року у Манчестер Сіті за 27 млн євро. З того часу Келечі провів 211 матчів, відзначившись 56 голами та 35 асистами.

Раніше півзахисник Вулвергемптона Моутінью перейшов у Брагу на правах вільного агента.