Манчестер Юнайтед хоче підписати Алонсо

Маркос Алонсо може змінити клуб

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо захисника Барселони Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє Sport.es.

Манчестер розглядає перехід в рамках оренди, проте може підписати гравця на постійній основі наступного літа, коли в нього завершиться контракт з Барселоною.

Зазначимо, що в цьому сезоні Маркос Алонсо певний час не отримував ігрової практики в офіційних матчах за Барселону, проте нарешті зіграв у останньому турі проти Вільярреала.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий підписати захисника, який не грав майже два роки.