Манчестер Юнайтед хоче підписати Алонсо

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо захисника Барселони Маркоса Алонсо.
Про це повідомляє Sport.es.
Манчестер розглядає перехід в рамках оренди, проте може підписати гравця на постійній основі наступного літа, коли в нього завершиться контракт з Барселоною.
Зазначимо, що в цьому сезоні Маркос Алонсо певний час не отримував ігрової практики в офіційних матчах за Барселону, проте нарешті зіграв у останньому турі проти Вільярреала.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий підписати захисника, який не грав майже два роки.