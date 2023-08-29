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Манчестер Юнайтед хоче підписати Алонсо

Маркос Алонсо може змінити клуб
Сьогодні 10:10 199 0
Манчестер Юнайтед хоче підписати Алонсо
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Маркос Алонсо

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо захисника Барселони Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє Sport.es.

Манчестер розглядає перехід в рамках оренди, проте може підписати гравця на постійній основі наступного літа, коли в нього завершиться контракт з Барселоною.

Зазначимо, що в цьому сезоні Маркос Алонсо певний час не отримував ігрової практики в офіційних матчах за Барселону, проте нарешті зіграв у останньому турі проти Вільярреала.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий підписати захисника, який не грав майже два роки.

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