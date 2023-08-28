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Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 20:59 209 0
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
#Кривбас, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь зіграла внічию з Кривбасом у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 28 серпня

Оболонь - Кривбас 0:0

Оболонь: 1. Назарій Федорівський, 24. Єгор Прокопенко, 2. Данило Карась, 34. Артем Вовкун, 3. Владислав Приймак, 9. Ігор Мединський, 4. Тарас Мороз, 17. Руслан Черненко, 10. Олег Слободян (к), 8. Ростислав Тарануха (33. Дмитро Нагієв, 81), 95. Ігор Краснопір (55. Сергій Суханов, 69).

Запасні: 13. Артем Кичак, 16. Павло Лукʼянчук, 5. Олександр Осман, 20. Дмитро Фатєєв, 7. Муха, 14. Олександр Чернов, 25. Віталій Груша, 19. Сергій Косовський, 11. Максим Єрмоленко, 18. Євгеній Даниленко.

Кривбас: 33. Андрій Кліщук - 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний (к), 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго - 23. Хрвоє Іліч (97. Жан По, 65), 8. Джихад Бізімана, 22. Юрій Вакулко (6. Клім Приходько, 65), 14. Максим Луньов (17. Владислав Семотюк, 86), 94. Максим Задерака (21. Денис Кузик, 72) - 18. Денис Устименко (78. Олег Кожушко, 46).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 2. Вʼячеслав Рябов, 45. Володимир Вілівальд, 27. Роман Дебелко, 99. Віктор Блізніченко, 15. Данило Гончарук.

Попередження: Олег Слободян, 34 – Максим Луньов, 41.

Раніше Шахтар у меншості переграв Колос.

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