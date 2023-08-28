Кривбас оголосив про трансфер Жана По

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив про повноцінний трансфер 26-річного атакувального півзахисника Жана По.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розраховано до кінця поточного сезону, з 1 липня івуарієць перебував у статусі вільного агента.
Жан По перебуває у розташуванні Кривбасу з січня 2023 року з невеликою перервою. Гравець тривалий час відновлювався після хвороби. Новачок буде виступати під 97 номером.
Повідомлялося, що Кривбас хоче позбутися трьох гравців.
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