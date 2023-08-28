Кривбас оголосив про трансфер Жана По

Кривбас підсилився атакувальним півзахисником

Кривбас оголосив про повноцінний трансфер 26-річного атакувального півзахисника Жана По.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розраховано до кінця поточного сезону, з 1 липня івуарієць перебував у статусі вільного агента.

Жан По перебуває у розташуванні Кривбасу з січня 2023 року з невеликою перервою. Гравець тривалий час відновлювався після хвороби. Новачок буде виступати під 97 номером.

Повідомлялося, що Кривбас хоче позбутися трьох гравців.

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