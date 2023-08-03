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Кривбас хоче позбутися трьох гравців

Кривбас працює над працевлаштуванням гравців
Сьогодні 17:56 235 0
Кривбас хоче позбутися трьох гравців
#Кривбас

Джерело - sport.ua.

У Кривбасі ухвалили рішення про швидке розставання з півзахисниками Тимуром Корабліним і Денисом Шевченком, а також нападником Олексієм Хобленком.

Про це повідомляє Sport.ua.

Контракти Корабліна і Шевченка розраховані відповідно до січня і червня 2025 року, договір із Хобленком діє до середини 2024 року. Наразі Кривбас працює над тим, щоб працевлаштувати футболістів в інших командах.

29-річний Хобленко весняну частину минулого сезону відіграв на правах оренди за Карпати, встигнувши до цього провести за криворіжців 8 матчів і забити 1 м'яч в УПЛ.

21-річний Кораблін в 11 матчах Прем'єр-ліги відзначився 1 голом.

20-річний Шевченко провів 6 матчів в УПЛ, також на його рахунку 5 ігор і 1 гол за молодіжну команду Кривбасу.

Раніше Олександрія вдома переграла криворізький Кривбас. 

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