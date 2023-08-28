Чорноморець: Система суддівства в українському футболі має бути реформована

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець виступив з закликом до реформи суддівства в українському футболі.
Про це йдеться у телеграм-каналі одеситів.
"Футбольний клуб Чорноморець ніколи не належав до спортивних колективів, що при першій ліпшій нагоді звинувачує весь навколишній світ у незадовільних результатах. Але настав час подивитися правді в очі: система футбольного суддівства в Україні не витримує жодної критики. Звісно, це стало зрозуміло не сьогодні і не вчора. Проте, всьому має бути покладена межа.
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У клубу протягом кількох останніх місяців накопичуються питання, на які немає жодної відповіді. Відразу зазначимо: ми розуміємо що питання щодо призначення пенальті в наші ворота за порушення правил в метрі від штрафного майданчика, непризначення пенальті у ворота суперника за нічийного рахунку, вилучення важливого гравця за неіснуючий фол напередодні гри проти лідера вже, як кажуть, заграні. Пропустили і забули. Але на більш глобальні питання ми дуже хочемо знайти відповіді.
- за яким принципом у нас призначають суддів на той чи інший матч?
- чому система ВАР у нас досі не охоплює всі поєдинки туру, які граються протягом трьох днів?
- як призначають і готують арбітрів ВАР - іноді складається враження, що між нашим ВАРом та європейським - світові роки?
- коли наші судді почнуть говорити? В кожному турі є результативні помилки. Хто і як за них відповідає?
Якщо у керівництва суддівського корпусу є хоча б відповіді на ці питання, то реформу суддівського очищення та глобальної перекваліфікації арбітрів можна розпочинати. А те, що її потрібно розпочинати не має бути жодних сумнівів. Панове судді, подивіться на своїх колег з Польщі та Румунії. Вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів та чемпіонату світу. Вам не набридло бути "героями" одних і тих же журналістських матеріалів? Вдумайтеся тільки - якщо суддівська бригада у нас просто якісно зробила свою роботу, то це вже подія туру! Прикро, дуже прикро.
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Ще більш прикро, що це все відбувається під час повномасштабної війни. Ми граємо у футбол завдяки нашим захисникам. Граємо у тому числі заради їх емоцій - ми знаємо, про що говоримо, згадайте квітневий матч Кривбас - Чорноморець. Ми маємо грати у футбол і зʼясовувати, хто сильніше враховуючи лише спортивну складову. Так має бути завжди. Особливо в цей важкий і відповідальний для країни час. Пропонуємо всім клубам УПЛ обʼєднати зусилля заради прозорих та чесних принципів суддівства", - йдеться у заяві клубу.
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