Кривбас має пропозиції по Дібанго з Близького Сходу та зі Словаччини

Кривбас отримав дві пропозиції щодо трансферу захисника Івана Дібанго.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

"Кривбас має дві пропозиції по Дібанго. Одна з них з Близького Сходу. Дуже хороша грошова пропозиція.Також є пропозиція зі Словаччини, вона в кілька разів менша. Але у Дібанго є домовленість з Кривбасом, що до зими він 100% залишається в Україні. Попит на таких футболістів є", - сказав Звєров.