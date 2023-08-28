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Кривбас має пропозиції по Дібанго з Близького Сходу та зі Словаччини

Кривбас може продати захисника Дібанго
Сьогодні 15:12 147 0
Кривбас має пропозиції по Дібанго з Близького Сходу та зі Словаччини
#Кривбас, #Іван Дібанго

Джерело - Чемпіон.

Кривбас отримав дві пропозиції щодо трансферу захисника Івана Дібанго.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

"Кривбас має дві пропозиції по Дібанго. Одна з них з Близького Сходу. Дуже хороша грошова пропозиція.Також є пропозиція зі Словаччини, вона в кілька разів менша. Але у Дібанго є домовленість з Кривбасом, що до зими він 100% залишається в Україні. Попит на таких футболістів є", - сказав Звєров.

Повідомлялося, що Кривбас хоче позбутися трьох гравців.

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