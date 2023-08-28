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Кабаєв не покине Динамо влітку

Гравець повернеться до тренувань
Сьогодні 12:52 129 0
Кабаєв не покине Динамо влітку
#Динамо Київ, #Кабаєв

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв залишиться в команді, 

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Гравець повернеться до тренувань після перерви на матчі збірних.

Повідомлялось, що Кабаєв може перейти в Чорноморець на правах оренди, але цього.

Футболіст не потрапив в заявку на матч кваліфікації Ліги конференцій через травму привідного м'яза.

Раніше Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій.

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