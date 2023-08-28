Кабаєв не покине Динамо влітку

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв залишиться в команді,
Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.
Гравець повернеться до тренувань після перерви на матчі збірних.
Повідомлялось, що Кабаєв може перейти в Чорноморець на правах оренди, але цього.
Футболіст не потрапив в заявку на матч кваліфікації Ліги конференцій через травму привідного м'яза.
Раніше Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій.
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