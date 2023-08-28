Гарсія-Гарсія відмовився очолити Дніпро-1 через обстріли

Джерело - Чемпіон.
Гонсало Гарсія-Гарсія не стане головним тренером Дніпра-1 через ракетні обстріли України.
Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.
Тренер дав попередню згоду, але змінив своє рішення після ракетного обстрілу автовокзалу у Дніпрі.
Є велика ймовірність того, що якщо команда не вийде в груповий етап Ліги конференцій, то переїде з Ужгорода до Дніпра.
Нагадаємо, Кучер може очолити клуб УПЛ.
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