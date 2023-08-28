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Гарсія-Гарсія відмовився очолити Дніпро-1 через обстріли

Тренер змінив своє рішення після ракетного обстрілу автовокзалу у Дніпрі
Сьогодні 11:51 228 0
Гарсія-Гарсія відмовився очолити Дніпро-1 через обстріли
#СК Дніпро-1, #Гонсало Гарсія-Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Гонсало Гарсія-Гарсія не стане головним тренером Дніпра-1 через ракетні обстріли України.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Тренер дав попередню згоду, але змінив своє рішення після ракетного обстрілу автовокзалу у Дніпрі.

Є велика ймовірність того, що якщо команда не вийде в груповий етап Ліги конференцій, то переїде з Ужгорода до Дніпра.

Нагадаємо, Кучер може очолити клуб УПЛ.

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