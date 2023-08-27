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Колос - Шахтар 0:2: огляд матчу

Криськів зробив дві результативні передачі
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Колос - Шахтар 0:2: огляд матчу
#Колос, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар святкував перемогу над Колосом. 

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 27 серпня

Колос - Шахтар 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Назарина, 0:2 - 45+2 Кащук

Колос: Фесюн, Бондаренко, Кукош, Бурда, Цуріков, Богданов (Болбат 41), Оріховський, Лучкевич, М’якушко (Рангел 82), Безбородько (Салабай 46), Демченко (Велетень 60)

Запасні: Горох, Пахолюк, Чорноморець, Мілько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Салабай, Рангел

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Козік (Ракицький 64), Гочолейшвілі, Степаненко (Кастільйо 75), Кащук (Конопля 64), Криськів, Назарина, Зубков (В'юнник 64), Сікан (Судаков 64)

Запасні: Пузанков, Твардовський, Конопля, Фарина, Ракицький, Кастільйо, Швед, Судаков, Топалов, Невертон, В’юнник, Келсі

Попередження: Бурда 33, Судаков 89

Видалення: Гочолейшвілі 38 (пряма червона)

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