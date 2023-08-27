Зоря продала Назарія Русина

Про це повідомив головний тренер луганської команди

Луганська Зоря відпустила свого нападника Назарія Русина.

Про це на пресконференції після матчу 5-го туру УПЛ з Минаєм (1:10 повідомив головний тренер Зорі Ненан Лалатовіч.

Сербський спеціаліст заявив, що команді й так не вистачає гравців, а клуб у такий важкий час продав Русина.

На цей час невідомо офіційно про новий клуб 24-річного форварда.

Нагадаємо ЗМІ активно пов'язують Назарія з трансфером у Сандерленд з англійського Чемпіоншипу. Була інформація, що Русин підпише з чорними котами контракт на 4 роки (з можливістю пролонгації ще на один сезон).