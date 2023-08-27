Страсбур без Соболя переграв Тулузу: результати матчів 3 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 серпня, у 3-му турі французької Ліги 1 відбулося три матчі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
3 тур, 27 серпня
Ренн - Гавр 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 10 Бла, 2:0 - 24 Ву, 2:1 - 40 Аліуї, 2:2 - 70 Аліуї
Клермон - Мец 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 69 Мікаутадзе
Монпельє - Реймс 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 8 Абдельхамід, 0:2 - 41 Теума, 1:2 - 45+3 Аль-Тамарі, 1:3 - 56 Теума
Страсбур - Тулуза 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Емега, 2:0 - 89 Белегард
Український захисник Страсбура Едуард Соболь пропустив матч через травму.
Сьогодні, 27 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:
18:05. Лор’ян - Лілль
21:45. Ніцца - Ліон
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