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Страсбур без Соболя переграв Тулузу: результати матчів 3 туру Ліги 1

Українець пропустив матч через травму
Сьогодні 18:04 394 0
Страсбур без Соболя переграв Тулузу: результати матчів 3 туру Ліги 1
#Лілль, #Ліон, #Ренн, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, у 3-му турі французької Ліги 1 відбулося три матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
3 тур, 27 серпня

Ренн - Гавр 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Бла, 2:0 - 24 Ву, 2:1 - 40 Аліуї, 2:2 - 70 Аліуї

Клермон - Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Мікаутадзе

Монпельє - Реймс 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Абдельхамід, 0:2 - 41 Теума, 1:2 - 45+3 Аль-Тамарі, 1:3 - 56 Теума

Страсбур - Тулуза 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Емега, 2:0 - 89 Белегард

Український захисник Страсбура Едуард Соболь пропустив матч через травму.

Сьогодні, 27 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Лор’ян - Лілль 

21:45. Ніцца - Ліон

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