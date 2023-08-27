Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Севілью: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 3-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

26-го серпня відбулося 3 матчі в межах 3-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

3 тур, 26 серпня

Кадіс - Альмерія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Ернандес, 1:1 - 90+5 Кайкі

Гранада - Мальорка 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рубіо, 1:1 - 38 Бастідас, 2:1 - 46 Зарагоза, 3:1 - 70 Узуні (пен), 3:2 - 87 Коста

Севілья - Жирона 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Еррера, 1:1 - 45+2 Гудель, 1:2 - 56 Гарсія

Віктор Циганков вийшов у основі і відіграв 79 хвилин. Артем Довбик з'явився на полі лише на 63-й хвилині матчу.

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