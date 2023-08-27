Головне
Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси
Сьогодні 01:22 3076 1
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:56 34678
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 10:30 3683
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 27 серпня
Сьогодні 07:20 1578
Усик у 9 раунді відправив у нокаут Дюбуа: відеоогляд бою
Сьогодні 02:22 1679
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: американці здобули три золоті медалі
Сьогодні 02:10 431
Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою
Сьогодні 01:46 833
Усик - Дюбуа: Як це було
Сьогодні 01:17 13777
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE
Сьогодні 00:39 44138
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Вчора 23:47 4691
Прямі трансляції

Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Севілью: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 3-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 09:11 1383 2
Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Севілью: результати матчів Ла-Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

26-го серпня відбулося 3 матчі в межах 3-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
3 тур, 26 серпня

Кадіс - Альмерія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Ернандес, 1:1 - 90+5 Кайкі

Гранада - Мальорка 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рубіо, 1:1 - 38 Бастідас, 2:1 - 46 Зарагоза, 3:1 - 70 Узуні (пен), 3:2 - 87 Коста

Севілья - Жирона 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Еррера, 1:1 - 45+2 Гудель, 1:2 - 56 Гарсія

Віктор Циганков вийшов у основі і відіграв 79 хвилин. Артем Довбик з'явився на полі лише на 63-й хвилині матчу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 44138
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 32871
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 34678
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 22101 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16856
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15749
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15845
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61007
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 30644
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14822 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42112
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35580 4