Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ поступився Металісту 1925 у межах 5-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 26 серпня
ЛНЗ Черкаси - Металіст 1925 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Юсов
Склади команд:
ЛНЗ: Пеньков, Савін (Норенков, 87), Муравський, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Насонов, Хамелюк, Пасіч (С. Шестаков, 60), Олійник (Тищенко, 61), Бойко (Нич, 72), Наумець, Прядун.
Запасні: Самойленко, Дубовий, Копил.
Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков, Вачіберадзе (Мартинюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Ігор, 66), Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Червак, Арі, Абдуллаєв, Кравченко, Чирук.
Попередження: Хамелюк 54, Жичиков 68, Савін 70, Нич 75
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