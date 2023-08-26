Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Бех-Романчук здобула медаль, чотири нагороди США
Сьогодні 00:42 7111
Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:00 247
Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 47
Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 18:19 4414
Ферстаппен виграв кваліфікацію на домашньому Гран-прі Нідерландів
Сьогодні 17:39 175
Металіст 1925 здолав ЛНЗ у 5 турі УПЛ
Сьогодні 17:11 189
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою
Сьогодні 15:16 617
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:08 32690
Берінчик і Митрофанов боксуватимуть в андеркарді бою Усик - Дюбуа: LIVE-трансляція
Сьогодні 14:54 227
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:36 22831
Прямі трансляції

ЛНЗ Черкаси - Металіст 1925 0:1: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Дмитро Юсов
Сьогодні 18:03 191 0
ЛНЗ Черкаси - Металіст 1925 0:1: огляд матчу УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ поступився Металісту 1925 у межах 5-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 26 серпня

ЛНЗ Черкаси - Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Юсов

Склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Савін (Норенков, 87), Муравський, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Насонов, Хамелюк, Пасіч (С. Шестаков, 60), Олійник (Тищенко, 61), Бойко (Нич, 72), Наумець, Прядун.

Запасні: Самойленко, Дубовий, Копил.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков, Вачіберадзе (Мартинюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Ігор, 66), Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Рудавський, Червак, Арі, Абдуллаєв, Кравченко, Чирук.

Попередження: Хамелюк 54, Жичиков 68, Савін 70, Нич 75

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 20450 5
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15262
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 23198
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 22831
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 32690
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 10933
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60986
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26041
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7850 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214381 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12298
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2823