Рома оголосила про підписання Азмуна

Сердар Азмун став гравцем Роми

Нападник Баєра і збірної Ірану Сердар Азмун перейшов у Рому.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рома орендувала 28-річного Азмуна на сезон 2023/24. Влітку наступного року італійський клуб матиме право викупу футболіста у Баєра. У складі "джалороссі" іранець гратиме під 17-м номером.

У складі Баєра Азмун зіграв 44 матчі, але оформив лише 5 голів і 5 асистів.

Раніше Аталанта в останній момент відмовилась відпускати Сапату в Рому.

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