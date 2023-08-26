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Рома оголосила про підписання Азмуна

Сердар Азмун став гравцем Роми
Сьогодні 14:10 95 0
Рома оголосила про підписання Азмуна
#Азмун, #Баєр, #Рома, #Футбольні трансфери

Джерело - asroma.com.

Нападник Баєра і збірної Ірану Сердар Азмун перейшов у Рому.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рома орендувала 28-річного Азмуна на сезон 2023/24. Влітку наступного року італійський клуб матиме право викупу футболіста у Баєра. У складі "джалороссі" іранець гратиме під 17-м номером.

У складі Баєра Азмун зіграв 44 матчі, але оформив лише 5 голів і 5 асистів.

Раніше Аталанта в останній момент відмовилась відпускати Сапату в Рому.

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