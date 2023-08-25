Клопп: Ліверпуль не має пропозиції щодо Салаха

Ліверпуль не буде продавати нападника Мохаммеда Салаха.

Про це розповів головний тренер клубу Юрген Клопп.

"Нема про що говорити. У нас нема пропозиції. Салах - гравець Ліверпуля. Очевидно, для всіх речей, які ми робимо, він важливий, був і буде. Нічого немає, а якби щось і було - відповідь була б "ні". Моя життєва філософія полягає в тому, що думаю про проблему, коли вона виникає. На цей момент немає абсолютно нічого", - відзначив Клопп.