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Почеттіно: Челсі потрібен воротар та ще один атакувальний гравець

Маурісіо Почеттіно розповів про плани клубу на трансферному ринку.
Сьогодні 11:12 148 0
Почеттіно: Челсі потрібен воротар та ще один атакувальний гравець
Фото - gettyimages
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Челсі необхідно до закінчення трансферного вікна підписати голкіпера та ще одного атакувального гравця.

Про це розповів головний тренер клубу Маурісіо Почеттіно.

"Нам потрібен принаймні один воротар. У нас є дуже талановиті молоді воротарі, але їм потрібен час. Також нам потрібен ще один атакувальний гравець правильного профайлу.

"Якщо ми зможемо підписати ще одного гравця потрібного профалу, то це буде добре, але суть не в тому, щоб просто підписати ще когось. Ми не хочемо гальмувати розвиток деяких молодих хлопців - Брої, Нкунку. Ми наполегливо працюємо (на трансферному ринку - прим.). У цих двох напрямках нам, можливо, потрібні гравці.

Трансферне вікно відкрите, клуб працює. Ходять чутки про деяких гравців - можливо, правдиві або ні. Ми повідомимо, коли щось станеться", - сказав Почеттіно.

Раніше Челсі оголосив про трансфер 18-річного форварда Сантуса.

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