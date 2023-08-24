Захисник Манчестер Сіті Лапорт перейшов у Аль-Наср

Аль-Наср заплатить за трансфер 20 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт став гравцем саудівського Аль-Насра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

لاعب المنتخب الاسباني وبطل الثلاثية .. الدولي إيميرك لابورت 🤩

يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#لابورت_نصراوي 💛 pic.twitter.com/opjMy37y3B — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023

Повідомлялося, що зарплата гравця становитиме 20-25 мільйонів євро на рік.

Аль-Наср заплатить за трансфер 20 мільйонів євро.

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