Захисник Манчестер Сіті Лапорт перейшов у Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт став гравцем саудівського Аль-Насра.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
لاعب المنتخب الاسباني وبطل الثلاثية .. الدولي إيميرك لابورت 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023
يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#لابورت_نصراوي 💛 pic.twitter.com/opjMy37y3B
Повідомлялося, що зарплата гравця становитиме 20-25 мільйонів євро на рік.
Аль-Наср заплатить за трансфер 20 мільйонів євро.
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