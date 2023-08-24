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Захисник Манчестер Сіті Лапорт перейшов у Аль-Наср

Аль-Наср заплатить за трансфер 20 мільйонів євро
Сьогодні 17:18 195 0
Захисник Манчестер Сіті Лапорт перейшов у Аль-Наср
#Манчестер Сіті, #Емерік Лапорт

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт став гравцем саудівського Аль-Насра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Повідомлялося, що зарплата гравця становитиме 20-25 мільйонів євро на рік.

Аль-Наср заплатить за трансфер 20 мільйонів євро.

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