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Маунт пропустить 4-6 тижнів через травму

Хавбек травмувався у грі з Тоттенгемом
Сьогодні 13:44 192 0
Маунт пропустить 4-6 тижнів через травму
#Манчестер Юнайтед, #Мейсон Маунт

Джерело - football.ua.

Новачок Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт вибув на тривалий термін через травму.

Про це повідомляє The Telegraph.

Хавбек Манчестер Юнайтед пропустить від 4 до 6 тижнів.

Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0). Англієць отримав травму у грі 2-го туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).

Нагадаємо, Грінвуд покине Манчестер Юнайтед.

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