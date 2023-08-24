Маунт пропустить 4-6 тижнів через травму

Хавбек травмувався у грі з Тоттенгемом

Новачок Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт вибув на тривалий термін через травму.

Про це повідомляє The Telegraph.

Хавбек Манчестер Юнайтед пропустить від 4 до 6 тижнів.

Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0). Англієць отримав травму у грі 2-го туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).

Нагадаємо, Грінвуд покине Манчестер Юнайтед.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!