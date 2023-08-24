Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 2690
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 11:00 2563
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 25729
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9477
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня
Сьогодні 07:09 1289
Брага переграла Панатінаїкос, Галатасарай вирвав перемогу в Молде: резульатти матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 632
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
Вчора 23:36 1361
Кополовець став помічником депутата Закарпатської області
Вчора 22:01 430
Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:36 1243
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 21:02 4604
Прямі трансляції

Гуцуляк: До другого матчу ми підійдемо сильнішими

Олексій Гуцуляк прокоментував підсумки матчу проти трнавського Спартака
Сьогодні 11:11 189 0
Гуцуляк: До другого матчу ми підійдемо сильнішими
#Гуцуляк, #СК Дніпро-1, #Спартак Трнава

Джерело - scdnipro1.com.ua.

СК Дніпро-1 здобув позитивний результат зі Спартаком  у межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій.

Про це розповів нападник українського клубу Олексій Гуцуляк.

"Думки після фінального свистка тільки позитивні, тому що команда боролося і з п’ятої хвилини, якщо я не помиляюся, грала вдесятьох. І це був матч не чемпіонату України, а гра вирішальної кваліфікації Ліги Конференцій. Ми відігралися вдесятьох, потім взагалі залишилися вдев’ятьох.  Так що для нас це позитивний результат, ще і у гостях.

Треба буде добре підготуватися перед матчем-відповіддю. Спочатку відпочинимо після  матчу, адже була дуже важка гра і думаю, що до другого матчу ми підійдемо сильнішими і зробимо усе, щоб пройти далі. Так, будуть дискваліфіковані гравці, але у нас хороша ротація і проблем не повинно бути", - відзначив Гуцуляк.

Раніше Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9477
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 25729
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 4147
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу 2690
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 4604
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17826
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25102
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48460
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39817
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20680
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16544 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22599 1