Гуцуляк: До другого матчу ми підійдемо сильнішими

СК Дніпро-1 здобув позитивний результат зі Спартаком у межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій.

Про це розповів нападник українського клубу Олексій Гуцуляк.

"Думки після фінального свистка тільки позитивні, тому що команда боролося і з п’ятої хвилини, якщо я не помиляюся, грала вдесятьох. І це був матч не чемпіонату України, а гра вирішальної кваліфікації Ліги Конференцій. Ми відігралися вдесятьох, потім взагалі залишилися вдев’ятьох. Так що для нас це позитивний результат, ще і у гостях.

Треба буде добре підготуватися перед матчем-відповіддю. Спочатку відпочинимо після матчу, адже була дуже важка гра і думаю, що до другого матчу ми підійдемо сильнішими і зробимо усе, щоб пройти далі. Так, будуть дискваліфіковані гравці, але у нас хороша ротація і проблем не повинно бути", - відзначив Гуцуляк.