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Лапорт залишить Манчестер Сіті

Лапорт змінить клуб
Сьогодні 10:25 232 0
Лапорт залишить Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср, #Емерік Лапорт

Джерело - Чемпіон.

Іспанський захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт попрощався з уболівальниками команди.

Про це розповів сам гравець у Twitter.

"Шановні городяни, сьогодні я хотів поділитися з вами історією... Це тривало п'ять з половиною незабутніх років. Багато спогадів, які я назавжди збережу біля свого серця", – написав Лапорт.

Лапорт провів за 5,5 років у Сіті 180 матчів, забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.

Найімовірніше, захисник продовжить кар'єру в Аль-Насрі. Саудівський клуб погодив умови особистого контракту на 3 роки з окладом у 25 мільйонів євро щосезону. Сіті має отримати 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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