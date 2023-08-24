Резульатти матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го вересня, відбулися перші матчі в межах плей-оф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга Чемпіонів

Кваліфікація, плей-оф

Перший матч, 23 серпня

Брага - Панатінаїкос 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Руїс, 2:0 - 73 Джало, 2:1 - 90+5 Мансіні

Маккабі Хайфа - Янг Бойз 0:0

Молде - Галатасарай 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - Еллінгсен, 1:1 - 25 Олівейра, 1:2 - 29 Ікарді, 2:2 - 56 Гауген, 2:3- 90+3 Мідтше

Матчі-відповіді відбудуться 29-го серпня.

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