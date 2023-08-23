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У Бензема конфлікт з головним тренером Аль-Іттіхаду

Французу некомфортно працювати за нинішніх умов в Аль-Іттіхаді
Сьогодні 20:00 309 0
У Бензема конфлікт з головним тренером Аль-Іттіхаду
#Нуну, #Карім Бензема, #Аль-Іттіхад

Джерело - Goal.com.

Головному тренеру Аль-Іттіхада Нуну Ешпіріту Санту не підходить нападник Карім Бензема.

Про це повідомляє Goal.

Фахівець наголосив керівництву клубу, що не просив про підписання Бензема.

Перед цим Нуну відхилив прохання Каріма бути капітаном команди.

Французу некомфортно працювати за нинішніх умов в Аль-Іттіхаді, між ним та тренером напружені стосунки.

Нагадаємо, Канте та Бензема намагаються вмовити Варана перейти в Аль-Іттіхад.

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