Спартка Трнава - Дніпро-1: стартові склади команд

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головні тренер визначилися зі стартовими складами команд:

Спартак Трнава: Ткач, Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович, Буката, Желькович, Прохазка, Офорі, Джурічин, Даніель.

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошниченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Горбунов, Лєднєв, Гуцуляк.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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