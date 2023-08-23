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Спартка Трнава - Дніпро-1: стартові склади команд

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом
Сьогодні 18:38 249 0
Спартка Трнава - Дніпро-1: стартові склади команд
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #Спартак Трнава

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головні тренер визначилися зі стартовими складами команд:

Спартак Трнава: Ткач, Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович, Буката, Желькович, Прохазка, Офорі, Джурічин, Даніель.

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошниченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Горбунов, Лєднєв, Гуцуляк.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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