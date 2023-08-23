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Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України

Результати матчів четвертого попереднього етапу Кубка України
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Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України
#Агробізнес, #Верес, #Гірник Спорт, #Епіцентр, #Колос, #Кубок України, #Лівий берег, #Металіст 1925, #Оболонь, #Полісся, #Чорноморець, #ФСК Маріуполь, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого попереднього етапу Кубка України.

Кубок України
Четвертий попередній етап
23 серпня

Лівий берег - Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Кузик, 1:1 - 37 Якимів, 1:2 - 113 Ієде

Агробізнес - Полісся 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Янаков, 0:2 - 82 Будківський

ФСК Маріуполь - Колос 3:2 (1:1)
5:4 по пенальті

Голи: 1:0 - 21 Зубков, 1:1 - 29 Салабай, 1:1 - 105+3 Мілько (пен), 2:2 - 115 Літюк (пен)

Звягель - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Черненко

Епіцентр - Верес 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 44 Гайдучик, 0:2 - 45+1 Шарай, 1:2 - 87 Стень, 1:3 - 90+5 Шарай

Сьогодні, 23 серпня, відбудеться ще 3 матчі:

16:00 Гірник-Спорт - Металіст 1925

16:00 Вікторія - ЛНЗ Черкаси

17:00 Скала 1911 - Рух

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