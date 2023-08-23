Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі четвертого попереднього етапу Кубка України.
Лівий берег - Чорноморець 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Кузик, 1:1 - 37 Якимів, 1:2 - 113 Ієде
Агробізнес - Полісся 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Янаков, 0:2 - 82 Будківський
ФСК Маріуполь - Колос 3:2 (1:1)
5:4 по пенальті
Голи: 1:0 - 21 Зубков, 1:1 - 29 Салабай, 1:1 - 105+3 Мілько (пен), 2:2 - 115 Літюк (пен)
Звягель - Оболонь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Черненко
Епіцентр - Верес 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 44 Гайдучик, 0:2 - 45+1 Шарай, 1:2 - 87 Стень, 1:3 - 90+5 Шарай
Сьогодні, 23 серпня, відбудеться ще 3 матчі:
16:00 Гірник-Спорт - Металіст 1925
16:00 Вікторія - ЛНЗ Черкаси
17:00 Скала 1911 - Рух
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