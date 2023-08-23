Чорноморець дотиснув Лівий берег: результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі четвертого попереднього етапу Кубка України.
Кубок України
Четвертий попередній етап
23 серпня
Лівий берег - Чорноморець 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Кузик, 1:1 - 37 Якимів, 1:2 - 113 Ієде
Агробізнес - Полісся 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Янаков, 0:2 - 82 Будківський
Сьогодні, 23 серпня, відбудеться ще 6 матчів:
14:00 ФСК Маріуполь - Колос
15:00 Звягель - Оболонь
16:00 Гірник-Спорт - Металіст 1925
16:00 Епіцентр - Верес
17:00 Вікторія - ЛНЗ Черкаси
17:00 Скала 1911 - Рух
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