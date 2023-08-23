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Чорноморець дотиснув Лівий берег: результати матчів Кубка України

Результати матчів Кубка України
Сьогодні 15:54 209 0
Чорноморець дотиснув Лівий берег: результати матчів Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого попереднього етапу Кубка України.

Кубок України
Четвертий попередній етап
23 серпня

Лівий берег - Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Кузик, 1:1 - 37 Якимів, 1:2 - 113 Ієде

Агробізнес - Полісся 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Янаков, 0:2 - 82 Будківський

Сьогодні, 23 серпня, відбудеться ще 6 матчів:

14:00 ФСК Маріуполь - Колос

15:00 Звягель - Оболонь

16:00 Гірник-Спорт - Металіст 1925

16:00 Епіцентр - Верес

17:00 Вікторія - ЛНЗ Черкаси

17:00 Скала 1911 - Рух

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