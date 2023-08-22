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Ракув з Кочергіним поступився Копенгагену: результати матчів Ліги чемпіонів

Результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 631 1
Ракув з Кочергіним поступився Копенгагену: результати матчів Ліги чемпіонів
#АЕК, #Антверпен, #Копенгаген, #Ліга чемпіонів, #ПСВ, #Ракув, #Рейнджерс, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22-го серпня, відбулося 3 матчі фінального раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 22 серпня

Антверпен - АЕК 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Янссен

Ракув - Копенгаген 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - автогол 9 Раковіцан

Українець Владислав Кочергін вийшов в основі і був замінений на 80-й хвилині зустрічі.

Рейнджерс - ПСВ 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Сіма, 1:1 - 61 Сангаре, 2:1 - 76 Матондо, 2:2 - 80 де Йонг

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