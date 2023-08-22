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Лаціо та Марсель ведуть переговори щодо трансферу Гендузі

Француз покине команду через відсутність довіри з боку нового головного тренера
Вчора 23:35 201 0
Лаціо та Марсель ведуть переговори щодо трансферу Гендузі
#Гендузі, #Лаціо, #Марсель

Джерело - Foot Mercato.

Лаціо та Марсель вступили у переговори щодо трансферу півзахисника Маттео Гендузі.

Про це повідомляє Foot Mercato.

24-річний француз покине команду через відсутність довіри з боку нового головного тренера Марселіно.

Марсель оцінює гравця у 22 мільйони євро, Лаціо наразі пропонує 15 мільйонів + бонуси.

Також ще поки не досягнуто домовленості щодо особистого контракту.

Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.

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