Лаціо та Марсель ведуть переговори щодо трансферу Гендузі

Джерело - Foot Mercato.
Лаціо та Марсель вступили у переговори щодо трансферу півзахисника Маттео Гендузі.
Про це повідомляє Foot Mercato.
24-річний француз покине команду через відсутність довіри з боку нового головного тренера Марселіно.
Марсель оцінює гравця у 22 мільйони євро, Лаціо наразі пропонує 15 мільйонів + бонуси.
Також ще поки не досягнуто домовленості щодо особистого контракту.
Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.
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