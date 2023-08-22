Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди

Фаворитом при цьому був інший іспанський фахівець

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Дніпра-1 остаточно визначилося щодо кандидатури нового головного тренера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Команду все ж очолить Гонсало Гарсія-Гарсія.

Фаворитом при цьому був інший іспанський фахівець – але через певні обставини домовитися не вдалося.

Гарсія-Гарсія ще не підписав контракт, однак може зробити це до матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака Трнава.

Раніше УПЛ перенесла матч Рух - Дніпро-1 на невизначений термін.

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