Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Дніпра-1 остаточно визначилося щодо кандидатури нового головного тренера.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Команду все ж очолить Гонсало Гарсія-Гарсія.
Фаворитом при цьому був інший іспанський фахівець – але через певні обставини домовитися не вдалося.
Гарсія-Гарсія ще не підписав контракт, однак може зробити це до матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака Трнава.
Раніше УПЛ перенесла матч Рух - Дніпро-1 на невизначений термін.
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