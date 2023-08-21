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У Кучера та Дніпра-1 була домовленість про відставку

Стали відомі деталі відставки Олександра Кучера
Сьогодні 13:11 269 0
У Кучера та Дніпра-1 була домовленість про відставку
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Між Олександром Кучером та Дніпром-1 була домовленість про те, що якщо команда не виграє в Оболоні, то тренер піде у відставку.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Зараз дніпряни ведуть переговори з одним із іноземних фахівців щодо заміни Кучера. Впродовж трьох днів він має з’явитися в Ужгороді та укласти угоду з дніпровським клубом.

Тобто Дніпро-1 з великою долею ймовірності може отримати нового головного тренера вже до першого матчу плей-оф раунду відбору Ліги конференцій проти трнавського Спартака, який пройде 23 серпня.

Нагадаємо, головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер подав у відставку.

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