Джерело - Чемпіон.
Одеський Чорноморець зіграє з київським Динамо у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Чорноморець: Шевченко, Брагару, Гучек, Єрмаков, Путря, Васильєв, Авагімян, Штогрін, Хадіда, Бойчук.
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Дячук, Буяльський, Сирота, Волошин.
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, матч Динамо - Верес перенесено.
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