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Нещерет і Дячув - в основі Динамо на матч з Чорноморцем

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом
Сьогодні 16:13 350 0
Нещерет і Дячув - в основі Динамо на матч з Чорноморцем
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець зіграє з київським Динамо у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Чорноморець: Шевченко, Брагару, Гучек, Єрмаков, Путря, Васильєв, Авагімян, Штогрін, Хадіда, Бойчук.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Дячук, Буяльський, Сирота, Волошин.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч Динамо - Верес перенесено.

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