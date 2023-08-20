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Монако розгромило Страсбур Соболя, Ніцца зіграла внічию з Лор'яном: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 2 туру Ліги 1
Сьогодні 22:30 600 0
Монако розгромило Страсбур Соболя, Ніцца зіграла внічию з Лор'яном: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Монако, #Нант, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 зустрічей.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
2 тур, 20 серпня

Лілль - Нант 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Девід, 2:0 - 90+4 Уна

Гавр - Брест 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 дель Кастільйо, 1:1 - 52 Кузяєв, 1:2 - 56 Брассьє

Лор’ян - Ніцца 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Гессан, 1:1 - 77 Дукуре

Реймс - Клермон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Мунеці, 2:0 - 85 Дарамі

Монако - Страсбур 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Мінаміно, 2:0 - 36 Мінаміно, 3:0 - 58 Бен Єддер

Українець Едуард Соболь пропустив матч через пошкодження.

Сьогодні, 20 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Ланс - Ренн

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