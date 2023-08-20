Монако розгромило Страсбур Соболя, Ніцца зіграла внічию з Лор'яном: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 2-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 зустрічей.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
2 тур, 20 серпня
Лілль - Нант 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Девід, 2:0 - 90+4 Уна
Гавр - Брест 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 дель Кастільйо, 1:1 - 52 Кузяєв, 1:2 - 56 Брассьє
Лор’ян - Ніцца 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Гессан, 1:1 - 77 Дукуре
Реймс - Клермон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Мунеці, 2:0 - 85 Дарамі
Монако - Страсбур 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Мінаміно, 2:0 - 36 Мінаміно, 3:0 - 58 Бен Єддер
Українець Едуард Соболь пропустив матч через пошкодження.
Сьогодні, 20 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:
21:45. Ланс - Ренн
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