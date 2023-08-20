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Папа Гує призначений віцепрезидентом Металіста

Сьогодні 12:54 279 0
Папа Гує призначений віцепрезидентом Металіста
#Металіст

Джерело - ФК Металіст.

Харківський Металіст призначив нового віцепрезидента клубу Папа Гує.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річного сенегальця на цю посаду обрала рада директорів ФК Металіст.

Генеральний директор клубу Валерій Грига прокоментував цю подію.

"Безумовно, Папа Гує видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами.

Тому він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво Металіста прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу.

Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку Металіста з усіх боків", - розповів Грига.

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