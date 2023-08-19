Наполі розібрався зі Фрозіноне, Інтер обіграв Монцу: результати 1 туру Серії А

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#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

1 тур, 19 серпня

Емполі - Верона 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Бонаццолі

Фрозіноне - Наполі 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Харруї (пен), 1:1 - 24 Політано, 1:2 - 42 Осімхен, 1:3 - 79 Осімхен 

Дженоа - Фіорентина 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Бірагі, 0:2 - 11 Бонавентура, 0:3 - 40 Гонсалес, 0:4 - 56 Мандрагора, 1:4 - 58 Біраскі

Інтер - Монца 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Мартінес, 2:0 - 76 Мартінес

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