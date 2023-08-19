Наполі розібрався зі Фрозіноне, Інтер обіграв Монцу: результати 1 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 19 серпня
Емполі - Верона 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 75 Бонаццолі
Фрозіноне - Наполі 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 7 Харруї (пен), 1:1 - 24 Політано, 1:2 - 42 Осімхен, 1:3 - 79 Осімхен
Дженоа - Фіорентина 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Бірагі, 0:2 - 11 Бонавентура, 0:3 - 40 Гонсалес, 0:4 - 56 Мандрагора, 1:4 - 58 Біраскі
Інтер - Монца 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Мартінес, 2:0 - 76 Мартінес
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