Боруссія Дортмунд дотиснула Кельн, Баєр переграв Лейпциг: результати 1 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
1 тур, 19 серпня
Аугсбург - Боруссія М 4:4 (3:3)
Голи: 0:1 - 13 Ітакура, 0:2 - 27 Чванчара, 1:2 - 29 Реджбечай, 1:3 - 37 Нгомон, 2:3 - 41 Бауер, 3:3 - 45+7 Міхель (пен), 4:3 - 76 Варгас, 4:4 - 90+7 Чванчара (пен)
Баєр - Лейпциг 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 24 Фрімпонг, 2:0 - 35 Та, 2:1 - 39 Ольмо, 3:1 - 64 Вірц, 3:2 - 71 Опенда
Вольфсбург - Гайденгайм 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Внід, 2:0 - 27 Вінд
Гоффенгайм - Фрайбург 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 39 Салай (автогол), 0:2 - 45+3 Шаллай, 1:2 - 51 Кабак
Штутгарт - Бохум 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Гірассі, 2:0 - 38 Загаду, 3:0 - 60 Сілас, 4:0 - 67 Сілас, 5:0 - 77 Гірассі
Боруссія Д - Кельн 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 88 Мален
Напередодні Баварія з голом Кейна розгромила Вердер у 1 турі Бундесліги.