Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Сьогодні 14:27 666
Рух розписав мирову з Колосом у 4 турі УПЛ
Сьогодні 20:53 5
Збірна України переграла Угорщину на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:20 235
Інгулець переміг Лівий берег, Агробізнес дотиснув Хуст: результати 4 туру Першої ліги
Сьогодні 19:20 878
Борнмут із Забарним поступився Ліверпулю: результати 2 туру АПЛ
Сьогодні 19:10 208
Металіст 1925 здолав Минай у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 225 1
Ворскла переграла Верес у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 339
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
Сьогодні 16:28 3520
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 15:57 1595
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше
Сьогодні 15:53 4915
Прямі трансляції

Інгулець переміг Лівий берег, Агробізнес дотиснув Хуст: результати 4 туру Першої ліги

Результати 4 туру Першої ліги
Сьогодні 19:20 878 0
Інгулець переміг Лівий берег, Агробізнес дотиснув Хуст: результати 4 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

4 тур, 19 серпня

Діназ - Вікторія 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Галенко

Гірник-Спорт - Кремінь 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Глоба

Хуст - Агробізнес 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73

СК Полтава - Металург 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Щербак, 1:1 - 68 Галата, 1:2 - 84 84 Палюх

Поділля - Епіцентр 0:0

Інгулець - Лівий берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Сітало, 2:0 - 58 Шершень, 2:1 - 87 Слотюк

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 6872
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше 4915
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8070
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 41458
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14807
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 12523
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22475
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12237
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22507 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14682 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49900
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32950