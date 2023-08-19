Інгулець переміг Лівий берег, Агробізнес дотиснув Хуст: результати 4 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру української Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 19 серпня
Діназ - Вікторія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Галенко
Гірник-Спорт - Кремінь 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Глоба
Хуст - Агробізнес 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 73
СК Полтава - Металург 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Щербак, 1:1 - 68 Галата, 1:2 - 84 84 Палюх
Поділля - Епіцентр 0:0
Інгулець - Лівий берег 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Сітало, 2:0 - 58 Шершень, 2:1 - 87 Слотюк
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