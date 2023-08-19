Боруссія намагається підписати вихованця Манчестер Сіті

Наразі джмелі далекі від того, щоб задовольнити запити

Хавбек Манчестер Сіті Коул Палмер може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє видання Sport1.

У послугах англійця зацікавлена Боруссія Дортмунд. Переговори між клубами вже розпочато.

Джмелі готові заплатити 18 млн євро, але цього замало, щоб задовольнити запити містян, які хочуть отримати значно більшу суму, однак, точні цифри невідомі.

Зазначимо, що раніше наставник манкуніанців Пеп Гвардіола не виключив можливого відходу Палмера, але заявив, що якщо гравець покине клуб, то це точно буде повноцінний продаж, а не оренда.