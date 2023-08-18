Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 1971
Збірна Італії отримала нового головного тренера
Сьогодні 21:25 146
Зоря розписала мирову з Олександрією у 4 турі УПЛ
Сьогодні 20:55 151
Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:08 318
Україна програла Хорватії в олімпійській кваліфікації
Сьогодні 19:21 410
Полісся у меншості переграло ЛНЗ у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 282
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Сьогодні 18:10 2927
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:31 60800 5
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Сьогодні 13:05 1194
Шахтар оголосив домашній стадіон для матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:37 657
Прямі трансляції

Тренер Евертона оцінив готовність Миколенка

Шон Дайч прокоментував готовність Віталія Миколенка
Сьогодні 20:30 245 0
Тренер Евертона оцінив готовність Миколенка
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко ще має попрацювати над своєю фізичною формою.

Про це розповів головний тренер клубу Шон Дайч.

"Миколенко ще має трохи попрацювати над свою фізичною формою. Але приємно, що він та деякі інші гравці, що набирають форму, протягом тижня грали 90 хвилин на тренуваннях.

Поки що усі вони лише наближаються до того, що можна назвати справжньою фізичною підготовкою", – сказав Дайч.

У неділю, 20 серпня, Евертон у 2 турі АПЛ у гостях зіграє проти Астон Вілли.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед веде переговори з Евертоном щодо трансферу Онана.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 10302
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14029
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 60800 5
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 39767
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7803
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9278
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60705
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320348 7
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32924
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29614
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116995
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7811 2