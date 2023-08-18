Тренер Евертона оцінив готовність Миколенка

Український захисник Евертона Віталій Миколенко ще має попрацювати над своєю фізичною формою.

Про це розповів головний тренер клубу Шон Дайч.

"Миколенко ще має трохи попрацювати над свою фізичною формою. Але приємно, що він та деякі інші гравці, що набирають форму, протягом тижня грали 90 хвилин на тренуваннях.

Поки що усі вони лише наближаються до того, що можна назвати справжньою фізичною підготовкою", – сказав Дайч.