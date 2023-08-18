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Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з Дженоа

Руслан Маліновський повернеться у Серію А
Сьогодні 19:37 189 0
Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з Дженоа
Фото - Getty Images
#Дженоа, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський прилетів в Італію для проходження медогляду перед переходом у Дженоа.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Марко Бовіцеллі.

Українець має пройти медичне обстеження. Завтра він проведе перше тренування у складі нової команди та зможе дебютувати за Дженоа у матчі 1-го туру Серії А проти Фіорентини, який розпочнеться о 21.45.

Раніше повідомлялося, що Дженоа на сезон орендує Маліновського з правом викупу за 10 млн євро.

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