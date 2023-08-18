Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з Дженоа

Руслан Маліновський повернеться у Серію А

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський прилетів в Італію для проходження медогляду перед переходом у Дженоа.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Марко Бовіцеллі.

Українець має пройти медичне обстеження. Завтра він проведе перше тренування у складі нової команди та зможе дебютувати за Дженоа у матчі 1-го туру Серії А проти Фіорентини, який розпочнеться о 21.45.

#Genoa, ecco #Malinovskyi: iniziate ora le visite mediche, poi la firma sul contratto. Domani primo allenamento e prima al Ferraris per l’esordio in campionato del Grifone con la Fiorentina 🇺🇦🔴🔵 @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/WV6NRxvJD1 — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 18, 2023

Раніше повідомлялося, що Дженоа на сезон орендує Маліновського з правом викупу за 10 млн євро.