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Зоря - Олександрія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 18:35 198 0
Зоря - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє з Олександрією у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади команд:

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов — Антюх, Волошин — Герреро.

Запасні: Сапутін, Боль, Яцик, Хахльов, Чурко, Нагнойний, Алефіренко, Бугай, Гулько, Мічін, Головкін, Горбач.

Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний — Ковалець, Савченко, Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Мельник, Ернандес, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Джевані, Мартинюк, Калюжний, Шостак, Погорілий, Єрмаков.

Початок о 19:00 за київським часом.

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