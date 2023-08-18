Зоря - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє з Олександрією у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Стартові склади команд:
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов — Антюх, Волошин — Герреро.
Запасні: Сапутін, Боль, Яцик, Хахльов, Чурко, Нагнойний, Алефіренко, Бугай, Гулько, Мічін, Головкін, Горбач.
Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний — Ковалець, Савченко, Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Запасні: Долгий, Мельник, Ернандес, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Джевані, Мартинюк, Калюжний, Шостак, Погорілий, Єрмаков.
Початок о 19:00 за київським часом.