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Манчестер Юнайтед готує повноцінний контракт для ветерана

Вчора 22:52 237 0
Манчестер Юнайтед готує повноцінний контракт для ветерана
#Еванс, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед готує повноцінний контракт для 35-річного захисника Джонні Еванса.

Про це під час пресконференції заявив головний тренер Ерік тен Гаг.

"Ми ведемо переговори, і коли ми матимемо новини, ми їх повідомимо, як завжди.

На даний момент Джонні Еванс не пов'язаний контрактом з клубом. Але ми ведемо переговори. Чи хочу я, щоб він залишився? Так, інакше ми не вели б переговори", - розповів тен Гаг.

Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.

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