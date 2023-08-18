Манчестер Юнайтед готує повноцінний контракт для ветерана

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед готує повноцінний контракт для 35-річного захисника Джонні Еванса.
Про це під час пресконференції заявив головний тренер Ерік тен Гаг.
"Ми ведемо переговори, і коли ми матимемо новини, ми їх повідомимо, як завжди.
На даний момент Джонні Еванс не пов'язаний контрактом з клубом. Але ми ведемо переговори. Чи хочу я, щоб він залишився? Так, інакше ми не вели б переговори", - розповів тен Гаг.
Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.