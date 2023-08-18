Ексвінгер Шахтаря зацікавив Металіст та Карпати

Едвард Кобак може повернутися в Україну

Джерело - Чемпіон.

Ексвінгер Шахтаря Едвард Кобак може повернутися в Україну.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Гравцем цікавляться харківський Металіст та львівські Карпати.

Вихованець дніпровського футболу залишив Шахтар взимку 2023 року, приєднавшись до клубу третьої ліги Польщі Карпати Кросно. В липні цього року він підписав контракт з клубом другого дивізіону Чорногорії Іскрой Даніловград.

У Едварда Кобака є досвід гри в УПЛ: першу половину сезону 2021/22 він провів в оренді в Минаї. Тоді він встиг зіграти 10 матчів, або 232 хвилини.

Раніше Чех підписав контракт з Карпатами.