Ексвінгер Шахтаря зацікавив Металіст та Карпати

Джерело - Чемпіон.
Ексвінгер Шахтаря Едвард Кобак може повернутися в Україну.
Про це повідомляє Legioners.ua.
Гравцем цікавляться харківський Металіст та львівські Карпати.
Вихованець дніпровського футболу залишив Шахтар взимку 2023 року, приєднавшись до клубу третьої ліги Польщі Карпати Кросно. В липні цього року він підписав контракт з клубом другого дивізіону Чорногорії Іскрой Даніловград.
У Едварда Кобака є досвід гри в УПЛ: першу половину сезону 2021/22 він провів в оренді в Минаї. Тоді він встиг зіграти 10 матчів, або 232 хвилини.
Раніше Чех підписав контракт з Карпатами.