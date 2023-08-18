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Ексвінгер Шахтаря зацікавив Металіст та Карпати

Едвард Кобак може повернутися в Україну
Сьогодні 16:55 231 0
Ексвінгер Шахтаря зацікавив Металіст та Карпати
#Карпати, #Металіст, #Футбольні трансфери, #Едвард Кобак

Джерело - Чемпіон.

Ексвінгер Шахтаря Едвард Кобак може повернутися в Україну.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Гравцем цікавляться харківський Металіст та львівські Карпати.

Вихованець дніпровського футболу залишив Шахтар взимку 2023 року, приєднавшись до клубу третьої ліги Польщі Карпати Кросно. В липні цього року він підписав контракт з клубом другого дивізіону Чорногорії Іскрой Даніловград.

У Едварда Кобака є досвід гри в УПЛ: першу половину сезону 2021/22 він провів в оренді в Минаї. Тоді він встиг зіграти 10 матчів, або 232 хвилини.

Раніше Чех підписав контракт з Карпатами.

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