ЛНЗ - Полісся: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ прийме Полісся у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець, Бойко, Олійник, Пасіч — Прядун.
Запасні: Самойленко, Вівденко, Гаврильченко, Копил, Нич, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, С. Шестаков.
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Шаповал — Назаренко, Мустафаєв, Козак, Макуана — Аріелсон.
Запасні: Кудрик, Гітченко, Огіря, Будківський, Янаков, Шастал, Смоляков, Кушніренко, Поспєлов.
Початок о 17:00 за київським часом.