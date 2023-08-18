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ЛНЗ - Полісся: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади
Сьогодні 16:22 302 0
ЛНЗ - Полісся: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ прийме Полісся у  матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець, Бойко, Олійник, Пасіч — Прядун.

Запасні: Самойленко, Вівденко, Гаврильченко, Копил, Нич, Норенков, Стасюк, Тарасенко, Тищенко, С. Шестаков.

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський, Шабанов, Шаповал — Назаренко, Мустафаєв, Козак, Макуана — Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Огіря, Будківський, Янаков, Шастал, Смоляков, Кушніренко, Поспєлов.

Початок о 17:00 за київським часом. 

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