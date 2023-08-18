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Мілан зробить нову пропозицію щодо захисника Платенсе Пеллегріно

Сьогодні 13:37 198 0
Мілан зробить нову пропозицію щодо захисника Платенсе Пеллегріно

Мілан просувається в переговорах щодо трансферу гравця Платенсе Марко Пеллегріно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Саме 21-річний аргентинець є основним варіантом для підсилення лінії захисту.

Особисті умови з центрбеком вже узгоджені, незабаром "россонері" зроблять Платенсе нову пропозицію.

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