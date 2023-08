Мілан зробить нову пропозицію щодо захисника Платенсе Пеллегріно

Мілан просувається в переговорах щодо трансферу гравця Платенсе Марко Пеллегріно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Саме 21-річний аргентинець є основним варіантом для підсилення лінії захисту.

Особисті умови з центрбеком вже узгоджені, незабаром "россонері" зроблять Платенсе нову пропозицію.

AC Milan are advancing in talks to sign Marco Pellegrino from Platense — as 2002 centre back is fav option to add one more defender 🔴⚫️🇦🇷 #ACMilan



Personal terms already agreed, new bid expected soon. Milan board decided to go for Pellegrino among three options. pic.twitter.com/amMVyo56vk