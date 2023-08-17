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Маліновський пройде медогляд у Дженоа

Руслан Маліновський близький до повернення у Серію А
Сьогодні 22:21 211 0
Маліновський пройде медогляд у Дженоа
Фото - Getty Images
#Дженоа, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський стане гравцем Дженоа.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Українцю вже призначили медичний огляд в клубі, який повернувся в Серію А.

Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Маліновський відмовився переходити у Дженоа.

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