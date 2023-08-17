Маліновський пройде медогляд у Дженоа

Руслан Маліновський близький до повернення у Серію А

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський стане гравцем Дженоа.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Українцю вже призначили медичний огляд в клубі, який повернувся в Серію А.

Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Ruslan Malinovskyi leaves OM and he’s set to join Genoa, here we go! Deal in place on loan with €10m buy option from Marseille 🚨🔵🔴🇺🇦 #OM



Medical tests being scheduled now for Ukrainian midfielder. pic.twitter.com/BCPO9oHTBr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

Раніше повідомлялося, що Маліновський відмовився переходити у Дженоа.

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