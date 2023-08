Маліновський пройде медогляд у Дженоа

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський стане гравцем Дженоа.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Українцю вже призначили медичний огляд в клубі, який повернувся в Серію А.

Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро.

