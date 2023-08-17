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СК Дніпро-1 - Славія: Стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 20:08 263 0
СК Дніпро-1 - Славія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зіграє з чеською Славією у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 26.Каплієнко, 30.Кравець, 5.Сарапій, 42.Пасіч, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок (кап), 20.Горбунов, 9.Гуцуляк, 7.Філіппов.

Запасні: 93. Макс Валеф,  4.Пуріта, 6.Горін, 17.Лєднєв, 25.Когут, 31.Ківінда, 34.Танчик, 39.Сваток, 99.Білл.

Славія: 1.Коларж, 3.Холеш (кап), 4.Оусу, 8.Масопуст, 17.Провод, 19.Дорлі, 23.Шевчик, 10.Зафеіріс, 26.Шранц, 15.Юречка, 14. Ван Бюрен.

Запасні: 28.Мандус, 31.Сіротнік, 9.Тіжані, 13.Хітіл, 18.Боржил, 21.Доудера, 25.Громада,  27.Влчек, 29.Томіч, 35.Джурасек.

Початок о 21:00 за київським часом.

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