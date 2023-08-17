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Ювентус узгодив контракт з вінгером Сассуоло Берарді

Сассуоло хоче отримати Сема Айлінга
Сьогодні 15:39 197 0
Ювентус узгодив контракт з вінгером Сассуоло Берарді
Фото: AFP
#Берарді, #Сассуоло, #Ювентус

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ювентус хоче підписати вінгера Сассуоло та збірної Італії Доменіко Берарді.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринці планують зробити пропозицію по гравцю у розмірі 20 млн євро + 4 млн у вигляді бонусів. Також Ювентус віддасть Сассуоло"свого гравця вартістю 6-7 млн євро.

Сассуоло хоче отримати Сема Айлінга, але туринці мають по ньому пропозиції з АПЛ.

Ювентус вже встиг узгодити 4-річний контракт з Берарді з зарплатнею трохи більше 3 млн євро на рік.

Раніше Лукаку домовився з Ювентусом про умови контракту.

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