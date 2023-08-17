Полісся зіграє з Агробізнесом, ФСК Маріуполь - з Колосом: результати жеребкування Кубка України

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 17-го серпня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

Результати жеребкування Кубка України:

Скала 1911 (Стрий) - Рух (Львів)

Агробізнес (Волочиськ) - Полісся (Житомир)

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Верес (Рівне)

ФСК Маріуполь (Маріуполь) — Колос (Ковалівка)

Звягель (Звягель) — Оболонь (Київ)

Лівий берег (Київ) — Чорноморець (Одеса)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Металіст 1925 (Харків)

Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

Базовий день матчів - 23 серпня.

У 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів - 27 вересня.

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