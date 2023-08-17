Полісся зіграє з Агробізнесом, ФСК Маріуполь - з Колосом: результати жеребкування Кубка України

Джерело - УАФ.
Сьогодні, 17-го серпня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.
Результати жеребкування Кубка України:
Скала 1911 (Стрий) - Рух (Львів)
Агробізнес (Волочиськ) - Полісся (Житомир)
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Верес (Рівне)
ФСК Маріуполь (Маріуполь) — Колос (Ковалівка)
Звягель (Звягель) — Оболонь (Київ)
Лівий берег (Київ) — Чорноморець (Одеса)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Металіст 1925 (Харків)
Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)
Базовий день матчів - 23 серпня.
У 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів - 27 вересня.
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