Полісся зіграє з Агробізнесом, ФСК Маріуполь - з Колосом: результати жеребкування Кубка України

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#Кубок України, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 17-го серпня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

Результати жеребкування Кубка України:

Скала 1911 (Стрий) - Рух (Львів)
Агробізнес (Волочиськ) - Полісся (Житомир)
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Верес (Рівне)
ФСК Маріуполь (Маріуполь) — Колос (Ковалівка)
Звягель (Звягель) — Оболонь (Київ)
Лівий берег (Київ) — Чорноморець (Одеса)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Металіст 1925 (Харків) 
Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

Базовий день матчів - 23 серпня.

У 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів - 27 вересня.

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