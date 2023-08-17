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Ліверпуль підпише півзахисника Штутгарта Ендо

30-річний японець пройде медогляд у новому клубі
Сьогодні 10:52 187 0
Ліверпуль підпише півзахисника Штутгарта Ендо
#Ліверпуль, #Штутгарт, #Ватару Ендо

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль домовився з Штутгартом про трансфер опорного півзахисника Ватару Ендо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

30-річний японець пройде медогляд у новому клубі. Сума трансферу складе 18 мільйонів євро.

Перехід був погоджений протягом всього кількох годин, оскільки Ендо попросив Штутгарт попросив відпустити його та здійснити мрію зіграти за топклуб.

Нагадаємо, Ліверпуль завершує трансфер Амрабата.

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