Ліверпуль підпише півзахисника Штутгарта Ендо

Ліверпуль домовився з Штутгартом про трансфер опорного півзахисника Ватару Ендо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

30-річний японець пройде медогляд у новому клубі. Сума трансферу складе 18 мільйонів євро.

Перехід був погоджений протягом всього кількох годин, оскільки Ендо попросив Штутгарт попросив відпустити його та здійснити мрію зіграти за топклуб.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee 🚨🔴🇯🇵 #LFC



Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/AYZ2bKuauP