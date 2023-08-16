Головне
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Вчора 12:47 528
Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА
Сьогодні 00:09 108
Інтер підписав Арнаутовича
Вчора 23:24 143
Красніков залишив Дніпро-1
Вчора 19:13 745
Верес підписав експівзахисника Шахтаря
Вчора 18:40 608
Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу-2023 з біатлону
Вчора 18:12 382
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Вчора 18:02 3021
Канело назвав трьох найкращих боксерів світу
Вчора 16:55 2626
Дюбуа: Я повністю налаштований на перемогу у бою з Усиком
Вчора 16:13 437
Збірна Англії переграла Австралію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Вчора 15:13 721
Прямі трансляції

Дзаніоло пройде медогляд в Астон Віллі

Гравець близький до зміни клубу
Вчора 22:37 214 0
Дзаніоло пройде медогляд в Астон Віллі
#Астон Вілла, #Галатасарай, #Футбольні трансфери, #Ніколо Дзаніоло

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

24-річний італієць сьогодні прибув до Бірмінгему для проходження медогляду.

У Галатасарай Дзаніоло прийшов у лютому 2023 року та зіграв за турецький клуб 17 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 38394
Канело назвав трьох найкращих боксерів світу Канело назвав трьох найкращих боксерів світу 2626
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 15499
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен забив киянам вже на 10-й секунді матчу 23221
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб 3021
Скала 1911 - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Скала 1911 - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1821
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16497 6
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32884
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22457 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26829
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14610 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35368 4