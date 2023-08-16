Дзаніоло пройде медогляд в Астон Віллі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло близький до переходу в Астон Віллу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
24-річний італієць сьогодні прибув до Бірмінгему для проходження медогляду.
У Галатасарай Дзаніоло прийшов у лютому 2023 року та зіграв за турецький клуб 17 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.
Nicoló Zaniolo, in Birmingham today as expected; set to undergo medical tests as new Aston Villa player 🟣🔵 #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
Villa will try to complete Marcos Acuna deal on Thursday as next signing.
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