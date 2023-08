Дзаніоло пройде медогляд в Астон Віллі

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

24-річний італієць сьогодні прибув до Бірмінгему для проходження медогляду.

У Галатасарай Дзаніоло прийшов у лютому 2023 року та зіграв за турецький клуб 17 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Villa will try to complete Marcos Acuna deal on Thursday as next signing.